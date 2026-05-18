Il trasferimento di Frank Zambo Anguissa dal Napoli al Besiktas sembra ormai prossimo. Il club turco ha avanzato un’offerta di 15 milioni di euro, mentre il Napoli ha fissato la richiesta a 20 milioni. La distanza tra le parti si riduce a circa cinque milioni, ma al momento non ci sono ancora certezze sulla definizione dell’accordo. La trattativa riguarda il passaggio del centrocampista camerunense, che potrebbe lasciare la squadra partenopea nelle prossime settimane.

Frank Zambo Anguissa rimane nel mirino del Besiktas con un’offerta di 15 milioni di euro, ma il Napoli ne pretende almeno 20 per lasciar partire il centrocampista camerunense. Besiktas: l’assalto turco a Anguissa vale 15 milioni. Come rivela Il Mattino, il club turco ha mosso i primi passi concreti sul mercato per acquisire il mediano azzurro. La cifra messa sul tavolo è significativa ma insufficiente secondo le valutazioni di Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo non chiude completamente la porta alla cessione, ma la distanza tra domanda e offerta rimane consistente. Una trattativa che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni qualora il Besiktas decidesse di ritoccare al rialzo la proposta iniziale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, tutto deciso per l’addio: solo 5 milioni di distanza per chiudere

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