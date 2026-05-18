Napoli troviamo una casa alla gattina Partenope

Un appello è stato diffuso dall’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Benedetta Sciannimanica, riguardante una gattina di nome Partenope. La richiesta invita a trovare una sistemazione per l’animale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sul motivo di questa richiesta. La nota è stata pubblicata dal Comune e si rivolge alla comunità locale, senza indicare altre azioni o sviluppi successivi. La comunicazione si concentra esclusivamente sull’appello per la gattina.

Riceviamo e pubblichiamo l’appello dell’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Benedetta Sciannimanica. Qualche giorno fa in tanti in molti ci avevano segnalato una gattina impaurita su un cornicione di via Partenope. Questa mattina mi ha contattato l’ASL veterinaria per darmi notizie e mi ha comunicato che la gattina, di circa un anno o poco più, è stata sterilizzata e microchippata. hanno raccontato di una creatura dolcissima, docile e abituata al contatto umano. È talmente bella che verrebbe naturale chiamarla “Partenope”, proprio come la strada dove è stata trovata, quasi a custodire nel suo nome il legame con quella Napoli che si è mobilitata per salvarla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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