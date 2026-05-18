Il 18 maggio si terrà uno sciopero del personale di un'azienda di trasporto pubblico a Napoli. Durante la giornata verranno garantiti alcuni servizi di autobus e metro, con orari specifici per le corse garantite. L’ultima corsa prevista per il lavoro partirà in orari certi. Alcune stazioni della Linea 1 resteranno chiuse durante la mattinata, lasciando alcune aree della rete ferroviaria isolate. La partecipazione allo sciopero potrebbe influenzare la circolazione e i tempi di attesa dei mezzi pubblici.

? Domande chiave A che ora passano gli ultimi bus garantiti per il lavoro?. Quali stazioni della Linea 1 rimarranno isolate durante la mattinata?. Come cambiano gli orari delle funicolari per chi deve rientrare?. Quando riprenderà il servizio regolare dopo il blocco del sindacato?.? In Breve Servizio bus e tram garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.. Linea 1 garantisce corse tra le 6:32 e le 9:16 da Piscinola.. Linea 6 prevede partenze da Mostra e Municipio alle 7:10 e ripresa alle 17:10.. Funicolari garantiscono l'ultimo passaggio mattutino alle 9:20 con ripresa alle 17:00.. Lunedì 18 maggio 2026, lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall’organizzazione Usb mette in moto una serie di disagi per i pendolari di Napoli, con interruzioni programmate del servizio Anm. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, sciopero Anm il 18 maggio: ecco gli orari dei mezzi garantiti

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