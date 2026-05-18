Nel corso di un’intervista, l’ex presidente di una squadra di calcio di Napoli ha ricordato i momenti più significativi della sua carriera, che durano da oltre trent’anni. Ha parlato di come la criminalità organizzata abbia rivolto minacce con esplosivi, e ha precisato di non aver mai avuto dissensi con un famoso campione di calcio. La sua esperienza si estende su un arco temporale molto ampio, segnato da eventi e sfide che hanno caratterizzato la sua gestione.

33 anni da numero uno. Non sarebbe impresa facile per nessuno. Ma è stata la vita intera di Corrado Ferlaino. Ancora oggi, per tutti, in città è “l'ingegnere”, non solo per quel lavoro che da sempre si porta dietro. Ferlaino ha costruito tanto, fino a qualche tempo fa, tutto: è stato l'artefice dietro i primi successi del Napoli, dietro le vittorie, le gioie, l'arrivo di Diego armando Maradona; è stato l'uomo che ha iniziato il club a un'epoca d'oro, portando in città campioni immortali e portando la città in giro per il mondo. Non senza difficoltà, ovviamente: perché in 33 anni tutto può succedere. Anche essere contestati da quei tifosi a cui regalerà le gioie dei primi due scudetti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, intervista all'ex presidente Corrado Ferlaino: «La camorra mi sfidò con le bombe. Non ho mai litigato con Maradona»

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Napoli, intervista a Corrado Ferlaino: «La camorra mi mise le bombe. Io mai litigato con Maradona»

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