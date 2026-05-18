Un ex presidente di una squadra di calcio di Napoli ha raccontato la propria esperienza, parlando di un periodo difficile legato alla presenza della criminalità organizzata nella città. Ha ricordato come le attività illegali abbiano provocato danni alle sue proprietà, inclusa l’installazione di bombe, e ha chiarito di non aver mai avuto controversie con un famoso calciatore. La sua carriera, lunga trentatré anni, si è sviluppata tra successi e momenti complessi, segnando un’intera epoca nel mondo sportivo locale.

33 anni da numero uno. Non sarebbe impresa facile per nessuno. Ma è stata la vita intera di Corrado Ferlaino. Ancora oggi, per tutti, in città è “l'ingegnere”, non solo per quel lavoro che da sempre si porta dietro. Ferlaino ha costruito tanto, fino a qualche tempo fa, tutto: è stato l'artefice dietro i primi successi del Napoli, dietro le vittorie, le gioie, l'arrivo di Diego armando Maradona; è stato l'uomo che ha iniziato il club a un'epoca d'oro, portando in città campioni immortali e portando la città in giro per il mondo. Non senza difficoltà, ovviamente: perché in 33 anni tutto può succedere. Anche essere contestati da quei tifosi a cui regalerà le gioie dei primi due scudetti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, intervista all'ex presidente Corrado Ferlaino: «La camorra mi mise le bombe. Non ho mai litigato con Maradona»

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Napoli, intervista a Corrado Ferlaino: «La camorra mi mise le bombe. Io mai litigato con Maradona»

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