Il Napoli si è qualificato matematicamente alla prossima edizione della Champions League dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa. Questa qualificazione porta nelle casse del club circa 39 milioni di euro provenienti dai ricavi UEFA. La squadra giocherà l’ultima partita di campionato contro l’Udinese, prevista per domenica 24 maggio alle 18. La qualificazione europea è stato un risultato atteso e conferma il buon andamento in campionato.

Il Napoli è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League grazie al 3-0 sul Pisa. Gli azzurri giocheranno quindi l’ultimo turno di campionato, domenica 24 maggio alle 18 contro l’Udinese, in scioltezza. Questa qualificazione avrà anche un impatto economico sul club. I ricavi del Napoli per la Champions. I dati riportati da Calcio e Finanza rivelano che il Napoli potrà contare già su circa 39 milioni, base minima di ricavi Uefa. Questa cifra sarà poi destinata a crescere in funzione dei risultati sportivi. Ma andiamo nel dettaglio. Il bonus per la partecipazione è di 18,62 milioni; a ciò si aggiunge la quota legata al ranking, che supera i 13 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli in Champions, i ricavi Uefa portano già 39 milioni in cassa

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