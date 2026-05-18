Napoli imminente la riapertura della seconda uscita metro Montedonzelli

Accogliamo con soddisfazione la notizia della prossima riapertura della seconda uscita della metro Montedonzelli a Napoli. Dopo mesi di chiusura, questa modifica permetterà agli utenti di accedere e uscire dalla stazione in modo più agevole. Le autorità hanno comunicato che i lavori di sistemazione sono stati completati e che la struttura sarà riaperta nelle prossime settimane. La riapertura rappresenta un intervento importante per migliorare la viabilità e la fruibilità del trasporto pubblico nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Accogliamo con soddisfazione la notizia dello sblocco della vicenda relativa alla seconda uscita della stazione Montedonzelli della Linea 1 della metropolitana di Napoli, con l’autorizzazione alla riapertura al pubblico delle scale mobili e dei tappeti mobili dopo il nulla osta rilasciato da ANSFISA e la disposizione dirigenziale del Comune di Napoli”. Lo dichiarano Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde alla Municipalità 5, e Luca Bonetti, consigliere del gruppo Europa Verde. “ Si tratta di un risultato importante e atteso da molto tempo dai residenti del Vomero e dell’Arenella, che in questo lungo periodo hanno dovuto convivere con enormi disagi, soprattutto per anziani, persone con difficoltà motorie e utenti del trasporto pubblico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, imminente la riapertura della seconda uscita metro Montedonzelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al via i lavori per la riapertura dell’uscita 6 della tangenzialeNella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, sono iniziati i lavori per la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale e del sottopasso ferroviario... Napoli, riapre Castello delle Cerimonie: dietrofront su revoca licenzeIl Castello delle cerimonie, questo il nome con cui il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate è entrato nell'immaginario collettivo grazie al reality di Real Time, è di nuovo al centro di una ba ... tg24.sky.it Napoli, riapre la Biblioteca dei Girolamini: Un luogo vivo di produzione del sapereRiapre la biblioteca dei Girolamini a Napoli. A due anni dalla restituzione alla città della Chiesa-museo, con la mostra Rinascimento meridionale. La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva. Il ... ilmattino.it