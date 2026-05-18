Napoli Comicon 2026 – Intervista a Vaga Per scrivere e disegnare ho bisogno di vivere
Al Napoli Comicon 2026, si è parlato di come scrivere e disegnare richiedano un’esperienza di vita reale. Vaga ha spiegato che alcuni fumetti sono strettamente legati al contesto culturale di origine. Durante l’intervista, l’autrice ha condiviso il suo approccio creativo, sottolineando l’importanza di vivere per alimentare le proprie storie. La conversazione ha messo in luce il legame tra esperienze personali e lavoro artistico nel mondo del fumetto.
Ci sono fumetti che sono fortemente radicati all’interno dell’ambiente culturale in cui nascono. Non per una sorta di elitarismo, ma in quanto figli di una radice culturale che deve essere raccontata e spiegata, trovando anche lettori che siano pronti a lasciarsi guidare alla scoperta di nuovi orizzonti. È il caso di Fujakkà, fumetto realizzato da Vaga, che non a caso è stato presentato da Edizioni BD a Napoli Comicon 2026. Uno scenario casuale, considerato che il fumetto ha una forte attinenza con la città partenopea. Durante Napoli Comicon, abbiamo avuto l’occasione di conoscere i retroscena dietro la nascita di Fujakkà chiacchierando con Vaga. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Intervista a Vaga - il mondo sospeso di Fujakkà
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