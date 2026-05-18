Napoli Comicon 2026 – Intervista a Vaga Per scrivere e disegnare ho bisogno di vivere

Al Napoli Comicon 2026, si è parlato di come scrivere e disegnare richiedano un’esperienza di vita reale. Vaga ha spiegato che alcuni fumetti sono strettamente legati al contesto culturale di origine. Durante l’intervista, l’autrice ha condiviso il suo approccio creativo, sottolineando l’importanza di vivere per alimentare le proprie storie. La conversazione ha messo in luce il legame tra esperienze personali e lavoro artistico nel mondo del fumetto.

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