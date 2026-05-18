Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione nel quartiere Cavone, nel centro storico di Napoli. Durante il blitz, sono stati eseguiti dodici arresti legati al traffico di droga. L’intervento ha coinvolto un grande spiegamento di forze, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite nell’area. L’operazione si inserisce in una serie di azioni mirate a combattere il criminalità nel quartiere. Nessun dettaglio è stato comunicato sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’intervento.

Blitz nel Cavone all’alba di oggi, dove la Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti nel cuore del centro storico di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito dodici arresti su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, che coordina l’inchiesta. Due persone raggiunte da misura cautelare risultano ancora irreperibili mentre le attività investigative proseguono. L’indagine ha acceso i riflettori su un articolato sistema di spaccio di droga leggera e pesante radicato nell’area di piazza Dante. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio aggravato dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, Cavone blindato dalle forze dell’ordine: eseguiti dodici arresti per droga

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