Napoli al Nitti apre Terzo Tempo | il primo bar gestito da disabili

A Napoli è stato inaugurato il primo bar gestito interamente da persone con disabilità, chiamato Terzo Tempo e situato al Nitti. L'apertura di questo nuovo punto di ristoro è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra associazioni e enti locali che si sono impegnati a promuovere l'inclusione lavorativa. La gestione del bar coinvolge giovani professionisti con disabilità, che si occupano di tutte le attività di servizio. La struttura si propone di offrire un esempio pratico di integrazione nel settore della ristorazione.

? Domande chiave Come cambierà il lavoro per questi giovani professionisti?. Chi ha reso possibile l'apertura di questo punto di ristoro?. Perché questo modello si basa su contratti reali e non su volontariato?. Dove si è concretizzato il percorso iniziato quindici anni fa a Quarto?.? In Breve Inaugurazione prevista martedì 19 maggio alle ore 11 presso l'Istituto Nitti di Fuorigrotta.. Associazione La bottega dei semplici pensieri attiva dal 2012 per giovani con sindrome di Down.. Oltre trenta giovani inseriti in percorsi lavorativi tra cucina, agricoltura e servizi bar.. Protocollo d'intesa tra Bottega, Istituto Nitti e Città Metropolitana con Fondazione Prosolidar-Ets. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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