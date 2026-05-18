A Luino il teatro si sta riempiendo rapidamente per la cerimonia di consegna del Premio Chiara, con i posti disponibili che stanno per terminare. Chi desidera partecipare può verificare la disponibilità degli ultimi biglietti su Eventbrite, dove sono ancora presenti alcuni posti. Il Maestro Muti sarà presente all’evento e avrà un confronto con altri relatori, che sono stati annunciati come parte del programma. La serata prevede anche interventi e discussioni legate alla musica e alla cultura.

? Domande chiave Come si possono ottenere gli ultimi posti rimasti su Eventbrite?. Chi sono gli interlocutori che dialogheranno con il Maestro Muti?. Perché l'organizzazione ha imposto filtri automatici sulle prenotazioni digitali?. Cosa devono fare chi ha già prenotato ma non può partecipare?.? In Breve Dialogo tra Muti, Andrea Kerbaker e Claudia Donadoni alle ore 17:00.. Prenotazioni obbligatorie tramite piattaforma Eventbrite con limite massimo di due posti.. Appello ai cittadini per cancellare le prenotazioni inutilizzate su Eventbrite.. Evento di rilievo culturale per il territorio del Verbano e Luino.. Il prossimo 24 maggio alle ore 17:00, il Teatro Sociale di via XXV Aprile a Luino ospiterà il Maestro Riccardo Muti per la consegna del prestigioso Premio Chiara alla Carriera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muti a Luino per il Premio Chiara: posti quasi esauriti a teatro

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