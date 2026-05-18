Musikè 2026 con Cie Mazelfreten che porta l’electro-dance e l’hip-hop al Teatro Verdi

Sabato 23 maggio alle ore 21.00, il Teatro Verdi di Padova ospiterà uno spettacolo della rassegna Musikè, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La compagnia Cie Mazelfreten porterà in scena uno spettacolo che combina elementi di electro-dance e hip-hop, intitolato Rave Lucid. Questo evento si inserisce nel programma di musica, teatro e danza che si svolge nel teatro padovano, con l’obiettivo di proporre un’offerta artistica variegata.

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