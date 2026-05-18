Musikè 2026 con Cie Mazelfreten che porta l’electro-dance e l’hip-hop al Teatro Verdi
Sabato 23 maggio alle ore 21.00, il Teatro Verdi di Padova ospiterà uno spettacolo della rassegna Musikè, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La compagnia Cie Mazelfreten porterà in scena uno spettacolo che combina elementi di electro-dance e hip-hop, intitolato Rave Lucid. Questo evento si inserisce nel programma di musica, teatro e danza che si svolge nel teatro padovano, con l’obiettivo di proporre un’offerta artistica variegata.
Sabato 23 maggio alle ore 21.00 il Teatro Verdi di Padova ospiterà Cie Mazelfreten con Rave Lucid, nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Lo spettacolo di Padova sarà l’unica data in Veneto.Concepito e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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