Musica e solidarietà al Teatro Rosso | il Galà per la Rotary Foundation

Al Teatro Rosso si terrà un galà dedicato alla musica e alla solidarietà, promosso in favore della Rotary Foundation. Durante l’evento, diversi artisti si esibiranno sul palco, offrendo uno spettacolo musicale che coinvolgerà il pubblico presente. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati a progetti di beneficenza sostenuti dalla Rotary Foundation, con il fine di finanziare interventi e iniziative di solidarietà in diverse aree. La serata rappresenta un momento di incontro tra musica e impegno sociale.

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