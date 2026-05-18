Musica e solidarietà al Teatro Rosso | il Galà per la Rotary Foundation
Al Teatro Rosso si terrà un galà dedicato alla musica e alla solidarietà, promosso in favore della Rotary Foundation. Durante l’evento, diversi artisti si esibiranno sul palco, offrendo uno spettacolo musicale che coinvolgerà il pubblico presente. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati a progetti di beneficenza sostenuti dalla Rotary Foundation, con il fine di finanziare interventi e iniziative di solidarietà in diverse aree. La serata rappresenta un momento di incontro tra musica e impegno sociale.
? Punti chiave Chi sono gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Rosso?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti durante la serata?. Quali progetti globali finanzierà concretamente il ricavato del Galà?. Chi coordina le attività della Rotary Foundation nell'area nissena?.? In Breve Valentina Camilleri e Fabrizio Voghera si esibiranno insieme alla scuola Scarpette di Caltanissetta.. Gaetano Alù e Manlio Galatioto coordinano le attività dell'Area Nissena del Distretto 2110.. I fondi finanzieranno progetti globali su istruzione, ambiente, salute e accesso all'acqua potabile.. L'evento si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 20.00 al Teatro Rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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