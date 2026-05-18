All'ingresso del Museo Stefano Bardini, la statua in marmo raffigurante la Carità di Tino di Camaino si trova nella piccola sala che porta il suo nome. Il volto dell’opera trasmette una sensazione di quieta monumentalità, mentre lo sguardo pensieroso sembra accogliere chi entra, richiamando l’atmosfera di epoche passate. La statua si inserisce nel percorso espositivo come un esempio di scultura medievale, posizionata in una chiostrina che conserva intatto il suo carattere originale.

Un volto di marmo che distilla una pacata monumentalità, uno sguardo pensoso che sembra accogliere chi varca la soglia con la solennità di un tempo antico: la Carità di Tino di Camaino saluta i visitatori all’inizio del percorso, nella chiostrina della sala che dalla stessa prende il nome. Non è una semplice una scultura, bensì un magnete visivo che definisce l’identità di questo luogo stratificato; un gruppo scolpito a tutto tondo dove la tensione gotica di Giovanni Pisano, maestro di Tino, si stempera in una regalità classica e vibrante, visibile nel gesto tenero e solido della madre che nutre i piccoli. Originariamente identificata da Stefano Bardini come la moglie di Faustolo con Romolo e Remo, l’opera rappresenta il portale d’accesso a una delle esperienze museali più eclettiche d’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Museo Stefano Bardini. La ’Carità’ di Camaino un magnete di bellezza

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