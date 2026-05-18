Museo della Terracotta Locali ammodernati

Il Museo della Terracotta di Petroio, in provincia di Siena, ha riaperto dopo alcuni mesi di lavori di ammodernamento. Gli spazi sono stati rinnovati per migliorare l’organizzazione e l’accessibilità, e sono stati introdotti nuovi servizi per i visitatori. La riapertura segna la conclusione di un intervento volto a aggiornare gli ambienti e a rendere più funzionale la visita. La struttura è ora accessibile e più confortevole per chi desidera conoscere le opere e la storia della terracotta locale.

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