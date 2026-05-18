Museo della Terracotta Locali ammodernati
Il Museo della Terracotta di Petroio, in provincia di Siena, ha riaperto dopo alcuni mesi di lavori di ammodernamento. Gli spazi sono stati rinnovati per migliorare l’organizzazione e l’accessibilità, e sono stati introdotti nuovi servizi per i visitatori. La riapertura segna la conclusione di un intervento volto a aggiornare gli ambienti e a rendere più funzionale la visita. La struttura è ora accessibile e più confortevole per chi desidera conoscere le opere e la storia della terracotta locale.
Dopo un periodo di lavori di ammodernamento degli spazi e al miglioramento dei servizi, ha riaperto il Museo della Terracotta di Petroio (Siena). La riapertura segna un nuovo passaggio nel percorso di valorizzazione del museo. Tra gli interventi più significativi, la sostituzione dei vecchi monitor con nuovi display Led dotati di sistema operativo Android. I dispositivi, equipaggiati con media player, consentono la riproduzione dei video in formato digitale, migliorando la qualità e la fruibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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