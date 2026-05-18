Musei tra Marche ed Emilia | Gallo guida il piano di riaperture

Sono state annunciate le date di riapertura di alcuni musei tra le Marche e l’Emilia-Romagna. Il piano nobile di Palazzo Ducale, in particolare, dovrebbe riaprire presto, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata. In Emilia-Romagna, sono previsti l’apertura di nuovi siti archeologici che finora non erano accessibili. La guida di questa operazione è affidata a un rappresentante istituzionale, che ha illustrato i principali punti del piano di riapertura.

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? Punti chiave Quando riaprirà finalmente il piano nobile di Palazzo Ducale?. Quali nuovi siti archeologici verranno aperti al pubblico in Emilia?. Come cambieranno i percorsi per le nuove generazioni nei musei?. Dove si trovano i capolavori indicati dal nuovo direttore?.? In Breve Riapertura Palazzo Ducale nelle Marche prevista per il 17 giugno tramite fondi Pnrr.. Aperture imminenti del parco archeologico di Marzabotto e del museo di Sarsina.. Mostra sull'iconografia francescana a Bologna programmata per il mese di ottobre.. Percorsi suggeriti includono Pinacoteca, Oratorio di Santa Cecilia e Basilica di San Petronio.. Luigi Gallo assume... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musei tra Marche ed Emilia: Gallo guida il piano di riaperture ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marche, nuova guida per l’Icom: rilancio strategico per i museiLa gestione del patrimonio culturale nelle Marche riceve una nuova spinta istituzionale con l’elezione di Daisy De Nardis a coordinatrice regionale... Marche, nuova guida per l’Icom: la sfida per i musei regionaliLa gestione del patrimonio culturale marchigiano acquisisce una nuova direzione strategica con l’elezione di Daisy De Nardis a coordinatrice... Torna il Grand Tour Musei delle Marche, 110 eventi in 55 Comuni(ANSA) - ANCONA, 15 MAG - I musei delle Marche si uniscono in un mondo diviso: 110 luoghi della cultura, 110 eventi in 55 Comuni della regione per la XVIII edizione dedicata al dialogo, all'inclusione ... msn.com Grand Tour Musei, alla scoperta del patrimonio culturale delle MarcheTorna il Grand Tour dei Musei giunto alla 18esima edizione, con 110 luoghi della cultura, in 55 comuni e 110 eventi ... centropagina.it