Molti musei si trovano di fronte alla difficoltà di rendere accessibili al pubblico le proprie collezioni conservate nei depositi, spesso considerati ambienti chiusi e non visitabili. Attualmente, circa l'80% delle collezioni museali rimane invisibile ai visitatori, confinato in spazi che non vengono aperti alle visite. Questa situazione solleva domande su come trasformare i depositi in luoghi di esposizione, permettendo a più persone di conoscere e apprezzare i beni culturali conservati.

? Punti chiave Come possono i depositi diventare spazi di esposizione per il pubblico?. Perché l'80% delle collezioni museali resta attualmente invisibile ai visitatori?. Cosa rischiano i reperti dimenticati nei magazzini chiusi dei musei?. Come può la ricerca scientifica trasformare i depositi in risorse attive?.? In Breve Mattia Agnetti e Chiara Squarcina discutono il modello del Victoria & Albert East Storehouse.. Il V&A ospita oltre 250.000 oggetti e 350.000 libri tra archivi e reperti.. L'ICOM ha pubblicato nel 2024 lo studio Museum Storage around the World.. L'80-90% delle collezioni museali mondiali rimane attualmente non esposto al pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musei, la sfida dei depositi: oltre il concetto di archivio chiuso

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