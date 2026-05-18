Musei e monumenti | 4.400 siti con barriere l’inclusione è un miraggio

In Italia ci sono circa 4.400 musei e monumenti dotati di barriere architettoniche, rendendo difficile l’accesso a molte persone con disabilità. Nonostante siano stati destinati circa 300 milioni di euro per migliorare l’inclusione, i risultati sono ancora limitati. Solo il 5,9% dei siti offre contenuti in lingua dei segni, creando ulteriori ostacoli per chi ha bisogni specifici. La situazione evidenzia come l’obiettivo di un accesso universale rimanga ancora lontano.

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? Punti chiave Come possono 300 milioni di euro cambiare l'accessibilità dei musei?. Perché solo il 5,9% dei siti offre contenuti in lingua dei segni?. Cosa manca davvero per superare le barriere sensoriali nei monumenti?. Come influisce la scarsa formazione del personale sulla fruizione culturale?.? In Breve Solo il 10,7% dei siti offre percorsi tattili o materiali in Braille.. Solo il 5,9% dei luoghi prevede contenuti in Lingua italiana dei segni.. Solo il 2,7% dei musei ha formato il personale tra il 2020 e il 2022.. Il Pnrr stanzia 300 milioni di euro per oltre mille istituti nazionali.. Oltre 4.400 tra musei, monumenti e aree archeologiche in Italia presentano ancora ostacoli significativi per l’accessibilità, come emerge dai dati Istat confermati dal Ministero della Cultura nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musei e monumenti: 4.400 siti con barriere, l’inclusione è un miraggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG Sullo stesso argomento Dolomiti senza barriere: più inclusione con nuovi impianti e piste accessibiliCabinovie di nuova generazione e infrastrutture potenziate: Cortina Skiworld si prepara ai Giochi Paralimpici investendo sulla mobilità sostenibile... Porto Torres, successo per Monumenti Aperti: 7.271 visite ai siti? Punti chiave Quale sito ha registrato il balzo del 34% rispetto all'anno scorso? Come ha fatto il Museo del Porto a diventare un tributo familiare?... In occasione del #maggiodeimonumenti2026, iniziativa promossa dal @ComuneNapoli, i #Girolamini vi aspettano per un'apertura straordinaria con visita guidata alla Sagrestia tutti i lunedì di maggio! Posti limitati, info e biglietti su museiitaliani.it e app Musei It x.com È ancora assai ripida la via per l’inclusioneIn Italia esistono oltre 4.400 tra musei, aree archeologiche e monumenti aperti al pubblico. Secondo gli ultimi dati Istat ... quotidiano.net Lo squallore e lo spreco della cultura nei musei reddit Monumenti e musei di piazza dei Miracoli a Pisa aperti anche di sera d'estateSettantasei giorni di aperture serali per monumenti e musei di piazza dei Miracoli a Pisa dal 17 giugno al 31 agosto. Lo ha annunciato oggi l'Opera della Primaziale pisana che prolungherà gli orari di ... ansa.it