Musei aperti il 18 maggio | percorsi esclusivi e aperture serali

Il 18 maggio alcuni musei apriranno le porte in orari serali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire percorsi esclusivi e reperti finora nascosti. Le nuove aperture serali permetteranno di accedere a sezioni normalmente chiuse al pubblico durante il giorno, con visite che si protrarranno anche dopo il tramonto. Le aperture notturne sono state pianificate per consentire un’esperienza diversa e più rilassata, modificando gli orari di visita abituali e ampliando gli orari di accesso.

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?? Punti chiave Quali reperti rimasti nascosti saranno finalmente visibili durante i percorsi? Come cambieranno gli orari di visita per permettere le aperture serali? Chi guiderà i laboratori creativi dedicati alle nuove generazioni? Perché questa iniziativa punta a trasformare i musei in spazi vivi??? In Breve Adriano Cacciatore promuove i musei come spazi vivi per la crescita collettiva. Laboratori creativi per famiglie e bambini previsti per tutto il 18 maggio 2026. Visite guidate tematiche mo . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musei aperti il 18 maggio: percorsi esclusivi e aperture serali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COMO ESSA CIDADE MEDIEVAL SOBREVIVEU ATÉ HOJE Sullo stesso argomento Toscana: nuovi percorsi e aperture straordinarie nei musei? Punti chiave Come cambieranno gli orari di visita per la Notte dei Musei? Quali opere del Rinascimento dialogheranno con l'arte contemporanea? Chi... La Mole Antonelliana si illumina per la Notte Europea dei Musei: aperture straordinarie serali e visite guidateSabato 23 maggio 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa alla nuova edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa... Unict, Giornata Internazionale dei Musei: orari prolungati ed eventiLunedì 18 maggio anche l’Università di Catania parteciperà alla Giornata Internazionale dei Musei, l'evento globale promosso dall'ICOM. Per l'occasione, i principali siti culturali dell'Ateneo restera ... catania.liveuniversity.it Musei in festa il 18 e 23 maggioIn queste due date si celebrano la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte Europea dei Musei con iniziative speciali e aperture gratuite oltre i consueti orari, o al simbolico costo di 1 euro ... metropolitano.it