Muore dopo un incidente sulla via Pontina domani i funerali di Simone Lauretti a Terracina

Un incidente si è verificato sabato scorso sulla via Pontina, coinvolgendo un furgone frigo e un'automobile. A seguito dello scontro, una persona ha perso la vita. Le autorità hanno disposto i funerali, che si terranno domani nel comune di Terracina. La vittima è un uomo di 42 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La strada è stata chiusa temporaneamente durante le operazioni di soccorso e rilievo.

Domani i funerali di Simone Lauretti, morto lungo la via Pontina nello scontro fra furgone frigo e automobile di sabato scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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