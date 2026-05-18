Munari | fondi per il rischio idrogeologico insufficienti per il Veneto

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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? Punti chiave Perché il Veneto riceve solo il 12% dei fondi nazionali?. Come influiranno questi tagli sulla sicurezza delle famiglie venete?. Chi ha deciso i criteri di ripartizione tra Nord e Sud?. Quali rischi concreti corre Cavarzere senza interventi strutturali pesanti?.? In Breve Solo il 12% del miliardo e 384 milioni stanziato finisce al Nord Italia.. Al Veneto sono stati assegnati fondi per soli 14 interventi tra migliaia di richieste.. I finanziamenti attuali coprono progetti semplici anziché opere strutturali nel territorio veneto.. Cavarzere subisce allagamenti frequenti che colpiscono centinaia di famiglie durante i nubifragi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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