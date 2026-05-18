MSI annuncia l’e-Shop ufficiale in Italia

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

MSI ha comunicato ufficialmente l’apertura di un e-shop dedicato al mercato italiano, con una fase di lancio che si svolgerà dal 18 maggio al 14 giugno. La piattaforma sarà accessibile durante questo periodo, offrendo prodotti e servizi dell’azienda. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sui contenuti specifici del negozio online. La società ha precisato che l’evento rappresenta un passo importante nel suo sviluppo commerciale in Italia.

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(Adnkronos) – MSI ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di un e-Shop ufficiale per il territorio italiano, operativo con una fase di lancio strutturata dal 18 maggio al 14 giugno. Questo approccio strategico mira a centralizzare la distribuzione dell'hardware dedicato a professionisti della grafica e videogiocatori, garantendo un accesso diretto alle. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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