Movimento Orizzonti | Show di motori e domeniche ecologiche? Un paradosso

Il movimento civico Orizzonti Futuro Insieme ha espresso critiche nei confronti del Nomadness Motor Show, tenutosi nel fine settimana nel parcheggio dell'ex Foro Boario di Corso Australia. La manifestazione si è svolta nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio e ha previsto un evento di drifting. La posizione dell'organizzazione si concentra sulla contraddizione tra l'evento motoristico e le domeniche dedicate alle iniziative ecologiche, ritenendo che questa combinazione possa apparire paradossale.

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