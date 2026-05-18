Il ritorno di Mourinho al Real Madrid si accompagna alla necessità di individuare un leader tra i giocatori della squadra. A Madrid, infatti, due stagioni consecutive senza vittorie vengono considerate una vera e propria sconfitta. La situazione si presenta come un banco di prova importante per l’allenatore portoghese, che dovrà affrontare le sfide di un ambiente in cui il successo è ormai una aspettativa consolidata. La squadra si prepara a ripartire con nuovi obiettivi e aspettative.

Mourinho tornerà al Real. Il vero problema però, come abbiamo già detto, è che a Madrid due anni senza vincere tutto vengono vissuti come una catastrofe morale. Una follia quasi unica nel calcio europeo. L’ambiente si è trasformato in una centrifuga tossica che ha divorato prima Ancelotti, poi Xabi Alonso e infine perfino Arbeloa, l’uomo scelto internamente per ricompattare lo spogliatoio e ridare “madridismo” a un gruppo che sembrava aver perso qualsiasi gerarchia emotiva. Ma proprio Arbeloa è diventato il simbolo della deriva. L’ex difensore, storicamente uomo di Mourinho e interprete integralista dell’identità blanca, ha trasformato il finale di stagione in una guerra continua contro fughe di notizie, tradimenti interni e comportamenti giudicati anti-madridisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho al Real Madrid innanzitutto dovrà preoccuparsi di trovare un leader in squadra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jose Mourinho's Real Madrid: Road to Victory 2011/12 | 100 Points Season

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Mourinho al Real Madrid, è più che una possibilità

Mourinho: "Io al Real Madrid? Parlo solo del Benfica"AGI - Lo scorso 1 marzo disse che era pronto a rispettare il contratto, a restare alla guida del Benfica e, se il club avesse voluto, firmare un...

Ci siamo, José Mourinho ha accettato tutti i termini per il suo ritorno al Real Madrid. Lo annuncia l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Per la nuova avventura del tecnico portoghese sulla panchina dei Blancos mancherebbe solo la firma. Il contratto x.com

Fabrizio Romano - José Mourinho torna al Real Madrid, PARTIAMO! reddit

Mourinho ritorna al Real Madrid dopo 13 anni: è atteso in Spagna sabato 23 maggioLo ha scelto il presidente Perez. José Mourinho ha il compito di risollevare il Real Madrid dopo due stagioni di fila senza titoli ... derbyderbyderby.it

Finita la sceneggiata in Portogallo: Mourinho torna al Real MadridAccordo totale tra Mourinho e il Real Madrid: c'è l'Here we go. Tornerà per sistemare spogliatoio, mercato e caso Mbappé. ilnapolista.it