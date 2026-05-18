Durante i test in corso a Barcellona, i box sono apparsi meno affollati del previsto a causa di diversi piloti che si sono fermati per infortuni. Tra i più assenti ci sono stati Zarco e Marquez, entrambi vittime di problemi fisici che ne hanno limitato la partecipazione. Zarco, coinvolto in un incidente, sta affrontando una condizione clinica ancora da chiarire, mentre Marquez ha scelto di non forzare i tempi di recupero. La ridotta presenza dei piloti ha influito sulla quantità di dati raccolti e sullo sviluppo delle moto.

? Punti chiave Come influenzerà l'assenza di Zarco e Marquez lo sviluppo Ducati?. Quali sono le reali condizioni cliniche di Johann Zarco dopo l'incidente?. Perché Di Giannantonio ha deciso di rinunciare ai test di Barcellona?. Chi potrà compensare la mancanza di dati tecnici per Honda?.? In Breve Alex Marquez e Johann Zarco fermi in ospedale per fratture e lesioni.. Fabio di Giannantonio salta i test per recuperare in vista di Mugello il 31 maggio.. Ducati ridotta a tre piloti con Bagnaia, Morbidelli e Aldeguer.. Honda impiega Marini, Mir e Moreira dopo l'assenza di Zarco.. Solo 19 piloti si sono presentati in pista a Barcelona lunedì mattina per i test ufficiali della MotoGP, dopo che la gara del Gran Premio catalano di domenica ha causato diversi infortuni gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP, test a Barcellona svuotati: molti piloti fermi per infortuni

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