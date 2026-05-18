MotoGP il weekend più difficile per Aprilia Bezzecchi resta a galla Martin affonda Un segnale nell’economia del Mondiale?
Dopo il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della stagione di MotoGP, si evidenziano differenze evidenti tra i piloti di Aprilia. Bezzecchi ha concluso la gara mantenendo la posizione, mentre Martin ha invece terminato in fondo alla classifica. La gara ha portato a riflettere sui risultati del team italiano, che sta attraversando un momento difficile in questa fase del campionato. Questi dati pongono l’attenzione sulla situazione attuale delle squadre e dei piloti in pista.
C’è un dato che merita di essere analizzato e approfondito dopo il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, sesto dei ventidue atti del Motomondiale. Riguarda Marco Bezzecchi e Jorge Martin, ossia i due piloti dell’Aprilia, attualmente primo e secondo in classifica generale. Teoricamente, i due uomini più accreditati per la conquista del titolo. In Thailandia, nel round inaugurale, l’italiano ha raccolto 25 punti e lo spagnolo 18 ( +7 ). In Brasile, il riminese ha nuovamente guadagnato terreno sul compagno di box, grazie al 31 a 27 messo a referto in Sudamerica ( +4 ). Al contrario, in Texas Simply the Bez ha visto avvicinarsi Martinator dopo il 25 a 32 di Austin ( -7 ). 🔗 Leggi su Oasport.it
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