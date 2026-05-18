MotoGP il weekend più difficile per Aprilia Bezzecchi resta a galla Martin affonda Un segnale nell’economia del Mondiale?

Dopo il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della stagione di MotoGP, si evidenziano differenze evidenti tra i piloti di Aprilia. Bezzecchi ha concluso la gara mantenendo la posizione, mentre Martin ha invece terminato in fondo alla classifica. La gara ha portato a riflettere sui risultati del team italiano, che sta attraversando un momento difficile in questa fase del campionato. Questi dati pongono l’attenzione sulla situazione attuale delle squadre e dei piloti in pista.

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