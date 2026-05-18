Il Gran Premio di Catalogna ha visto numerosi incidenti e tensioni tra i piloti. Durante la gara, molti sono finiti fuori pista, mentre altri sono stati coinvolti in cadute. La pista di Montmelò si è dimostrata difficile da gestire, con alcune penalità assegnate per scorrettezze. Tra le situazioni più critiche ci sono stati episodi di pericolo, come lo spavento di alcuni piloti e le discussioni successive alle manovre rischiose. La competizione si è conclusa con un mix di emozioni e polemiche.

Lo sanno tutti che quel rettilineo è un imbuto ed entrarci a 300 chilometri orari non sembra una buona idea. In un dialogo off record pizzicato dalle tv, Joan Mir e Fabio Di Giannantonio ne hanno parlato. Lo spagnolo scuoteva la testa, l’altro diceva sì: “Dobbiamo partire più avanti. Dobbiamo arrivare alla staccata al massimo in quarta che già siamo veloci. Non a trecento all’ora”. Va ora in onda la vecchia polemica della curva 1 sul circuito di Barcellona. Se ne discute da anni, ma quel tratto della pista continua a essere la fiera dell’imprevedibile. E se la prima curva non vi basta, tranquilli: c’è anche dell’altro. Per la MotoGP l’ultima è stata una domenica bestiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP: cadute e penalità, ecco perché Montmelò è una pista da paura

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