Durante il Gran Premio di MotoGP a Barcellona, si sono verificati diversi momenti critici, tra cui un incidente tra due piloti e numerose cadute che hanno portato a due bandiere rosse. La corsa è stata quindi interrotta più volte, con tre ripartenze prima della conclusione. Tra le polemiche, il pilota Acosta ha espresso il proprio disappunto sulla gestione delle ripartenze, ritenendo che dopo due bandiere rosse si sarebbe potuto evitare l'ultimo restart. La gara si è conclusa con la vittoria di un altro pilota.

Bologna, 18 maggio 2026 – Il Gran Premio di MotoGP a Barcellona è stato caratterizzato da un incidente pauroso tra Pedro Acosta e Alex Marquez e una serie di cadute controverse, con tanto di due bandiere rosse e ben tre ripartenze prima del trionfo di Fabio Di Giannantonio. La gara ha preso una piega inaspettata quando i due motociclisti spagnoli si sono trovati coinvolti in un incidente che ha scosso il pubblico e gli addetti ai lavori. L'inconveniente è avvenuto durante il giro 12, quando Acosta e Marquez si sono trovati uno in scia all’altro sul rettilineo opposto ai box: problema tecnico per la KTM di Pedro e conseguente tamponamento di Alex che nulla ha potuto per evitarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Acosta critico: “Dopo due bandiere rosse si poteva evitare la ripartenza”

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Pedro Acosta critica la decisione di riprendere il MotoGP di Catalunya dopo due bandiere rosse reddit

Pedro Acosta critica i tre restart del GP di Barcellona 2026: La terza partenza era da evitare. Capisco lo show, ma in pista ci siamo noi piloti. #acosta #ktm #barcelona #motogp x.com

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