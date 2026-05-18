Un incidente tra una moto e una bicicletta si è verificato a Pistoia e ha coinvolto un uomo che è stato portato in ospedale. L’impatto ha causato all’uomo alcune escoriazioni alle gambe e dolore alla schiena, ma non si registrano ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le condizioni dell’uomo non sono considerate serie.

PISTOIA Un impatto che poteva avere conseguenze ben peggiori, ma dal quale fortunatamente Fabrizio Mancinelli è uscito con qualche escoriazione alle gambe e un po’ di dolore alla schiena. Il candidato di Pistoia Rossa, in corsa per le elezioni amministrative, è rimasto vittima di un incidente stradale ieri mattina, quando a bordo della propria bicicletta, in compagnia di militanti e candidati della sua formazione, stava tornando da un appuntamento elettorale alle Fornaci. Una dozzina di persone ha accompagnato Mancinelli in un piccolo ‘tour’ cittadino dal Duomo alle Fornaci per osservare le condizioni delle ciclabili e proporre eventuali miglioramenti per la rete cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moto contro bici. Mancinelli in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Incidente stradale tra bici e moto sul lungomare Tafuri: ciclista in ospedaleSul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro Paura, questa...

Auto contro bici in via Gramizzi a Fidenza: ciclista ferito in ospedalePoco dopo le ore 14 di mercoledì 4 marzo si è verificato un incidente stradale, che ha coinvolto un'auto e una bicicletta in via Gramizzi a Fidenza.

Travolto da una moto mentre torna dall’iniziativa elettorale (in bici): paura per il candidato sindaco di PistoiaFabrizio Mancinelli, candidato sindaco di Pistoia Rossa, è caduto a terra ed ha riportato alcune escoriazioni. Tornava dalla biciclettata organizzata per promuovere la sua campagna elettorale ... lanazione.it