Moto a Caprino caduta nel burrone | soccorso alpino per la passeggera
Un incidente si è verificato in una zona di montagna, dove una moto ha coinvolto una passeggera che è caduta nel burrone. La donna si trovava a bordo di un veicolo a due ruote quando ha oltrepassato un guardrail, precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del soccorso alpino, che hanno raggiunto la località in tempi rapidi per prestare assistenza e stabilizzare la situazione. Le operazioni sono ancora in corso per il recupero e le verifiche sullo stato della donna.
? Domande chiave Come è successo che la passeggera è oltrepassata il guardrail?. Perché il soccorso alpino è intervenuto così rapidamente sul luogo?. Cosa hanno accertato le autorità sulla dinamica dello sbandamento?. Quali sono le condizioni cliniche dei due giovani mantovani?.? In Breve Passeggera di 25 anni precipitata per 7 metri lungo una scarpata.. Soccorso alpino Veneto presente in zona per addestramento alle 17.30 del 17 maggio.. Conducente di 27 anni trasportato in ospedale a Peschiera via elicottero di Verona Emergenza.. Autorità indagano su stato dell'asfalto e conformazione del guardrail a Caprino Veronese.. Due giovani mantovani sono finiti all’ospedale di Peschiera del Garda dopo un violento incidente in moto avvenuto a Caprino Veronese nella tarda domenica pomeriggio 17 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lezzeno, cade con la moto giù dal burrone ma resta appeso nel vuoto: salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino
Caduta nel Roller Coaster: soccorso alpino per un biker feritoUn ciclista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Tovo San Giacomo, dopo una caduta avvenuta lungo la strada provinciale del Melogno, in un...