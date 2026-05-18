Moto a Caprino caduta nel burrone | soccorso alpino per la passeggera

Un incidente si è verificato in una zona di montagna, dove una moto ha coinvolto una passeggera che è caduta nel burrone. La donna si trovava a bordo di un veicolo a due ruote quando ha oltrepassato un guardrail, precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del soccorso alpino, che hanno raggiunto la località in tempi rapidi per prestare assistenza e stabilizzare la situazione. Le operazioni sono ancora in corso per il recupero e le verifiche sullo stato della donna.

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