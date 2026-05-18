Mostra d' arte in blu di Lorenzo Bruno
Dal 8 al 13 giugno 2026, la CAVe – Cantiere delle Arti Visive ospiterà la mostra personale “In blu” di Lorenzo Bruno, curata da Altamira APS. L’esposizione presenterà un progetto che affronta i temi dell’ansia e degli attacchi di panico, utilizzando immagini simboliche e metafore visive. La rassegna si svolgerà all’interno degli spazi della CAVe, con opere che si concentrano sulla rappresentazione delle emozioni legate a queste condizioni.
La CAVe – Cantiere delle Arti Visive ospita dall’8 al 13 giugno 2026 la personale “In blu” di Lorenzo Bruno, a cura di Altamira APS, presentando un progetto che indaga la dimensione dell’ansia e degli attacchi di panico attraverso una potente metafora visiva e simbolica.La mostra nasce dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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