Morto Massimo Terrile pm simbolo del processo Morandi
Nella procura di Genova si registra un ulteriore lutto con la scomparsa del pubblico ministero Massimo Terrile, avvenuta poco dopo quella del collega Giovanni Arena. Terrile, che si era ritirato da pochi mesi, era noto per aver seguito il processo relativo al crollo del ponte Morandi. La sua morte segue di breve tempo quella di Arena, lasciando un vuoto tra i rappresentanti della giustizia coinvolti in importanti procedimenti giudiziari.
Nuovo lutto nella Procura di Genova. Dopo la scomparsa del pubblico ministero Giovanni Arena, è morto anche il magistrato Massimo Terrile, da pochi mesi in pensione.Il suo nome è strettamente legato all’inchiesta sul crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, tragedia che provocò 43 vittime. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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