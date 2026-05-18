Morto Ercole Calchi storico titolare delle pizzerie Liceo ed Ercolino

Da ilpescara.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara si è spento Ercole Calchi, noto per aver gestito per anni la pizzeria Liceo situata in via Venezia e successivamente la pizzeria Ercolino in via Renato Paolini, di fronte al vecchio ospedale. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra i clienti e i residenti della zona. Calchi era considerato una figura riconoscibile nel panorama locale della ristorazione, grazie alla sua attività nel settore della pizza.

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Lutto a Pescara per la scomparsa di Ercole Calchi, storico titolare della pizzeria Liceo in via Venezia prima e poi della pizzeria Ercolino in via Renato Paolini di fronte al vecchio ospedale. Calchi, la cui pizzeria di fronte al Classico, ha rappresentato un vero e proprio riferimento per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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