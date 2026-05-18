Morti Maldive due subacquei non erano in lista per l’immersione

Da imolaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due subacquei sono deceduti nelle Maldive dopo un’immersione non autorizzata, poiché non erano inseriti nella lista ufficiale. L’indagine ha rilevato che il team dell’università di Genova aveva elaborato una proposta di ricerca, ma questa non faceva riferimento all’attività di esplorazione in grotta praticata dai due sub. Al momento, le autorità stanno verificando le circostanze dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sui nomi dei coinvolti è stato reso pubblico.

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Il team dell’Università di Genova coinvolto nell’incidente subacqueo alle Maldive aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l’immersione in grotta e mancavano i nomi di due dei cinque sub coinvolti. Lo ha detto in un’intervista a Il Corriere della Sera Mohamed Hussain Shareef, portavoce del presidente maldiviano Mohamed Muizzu. Shareef ha spiegato che il gruppo conduceva ricerche annuali alle Maldive da almeno quattro anni e aveva ricevuto il via libera per un progetto sui coralli molli e sui sistemi di barriera. Il punto, ha aggiunto, è che “la proposta di ricerca non faceva menzione” dell’immersione in grotta. Intanto, l’ambasciatore italiano ammette: “Operazione complicata trovare i corpi”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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