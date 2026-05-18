A Morbegno, negli ultimi tempi, si sono verificati diversi episodi di furti e danneggiamenti ai danni di vari locali, con alcuni negozi presi di mira ripetutamente. La situazione aveva portato a un aumento della preoccupazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, che avevano intensificato i controlli. Recentemente, è stato fermato un giovane di 21 anni ritenuto coinvolto in queste azioni, portando a un senso di sollievo tra la comunità.

Morbegno (Sondrio) – Un sospiro d i sollievo dopo settimane nel corso delle quali a Morbegno era esplosa un’ emergenza sicurezza. Il presunto responsabile di larga parte degli episodi che hanno interessato negozi e ristoranti della zona ha infatti un volto e un nome e si trova ora i n carcere a Sondrio. Le informazioni fornite da diversi testimoni e l’analisi delle riprese della videosorveglianza hanno fatto emergere che quelli messi a segno in queste settimane a Morbegno e in alcuni paesi del circondario sono stati, di fatto, furti-fotocopia: spaccata, in piena notte, con grossi sassi della vetrina o della porta d’ingresso dei locali dentro i quali, poi, entrava in fretta e furia per arraffare denaro (anche in somme consistenti) dalla cassa e alcolici e poi darsi rapidamente alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morbegno, furti e spaccate in serie nei locali: fermato un 21enne

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