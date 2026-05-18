Montepremi Atp Roma 2026 | ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis

Da funweek.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Internazionali di Tennis di Roma 2026 rappresentano uno degli eventi tennistici più importanti dell’anno, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti da tutto il mondo. Oltre alla competizione sportiva, la manifestazione coinvolge un vasto giro di affari legato agli sponsor, ai diritti televisivi e alle entrate derivanti dai biglietti. Il montepremi complessivo previsto si aggira su cifre significative, con premi in denaro destinati ai vincitori e ai partecipanti. La posizione del torneo sulla terra rossa contribuisce a consolidare la sua rilevanza nel calendario internazionale.

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Gli Internazionali di Tennis di Roma 2026 non sono soltanto uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa: sono anche un torneo dal peso economico enorme. Il montepremi ATP del Foro Italico supera gli 8 milioni di euro e promette cifre importanti turno dopo turno. Ma la domanda che incuriosisce di più è una: quanto guadagna chi vince I nternazionali di T ennis di Roma? LEGGI ANCHE: Davide Stucchi, precarietà e metamorfosi dell’abitare contemporaneo nelle ‘Temporary Rooms’ Quanto guadagna chi vince I nternazionali di T ennis di Roma?. L’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia mette in palio, per il tabellone maschile, un montepremi complessivo di 8. 🔗 Leggi su Funweek.it

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