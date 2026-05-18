A Montemurlo, il 18 maggio 2026, si è svolta la Festa di primavera, attirando un pubblico numeroso nonostante le previsioni di maltempo. Durante l’evento, sono stati fatti volare oltre 500 aquiloni, creando un’atmosfera vivace e colorata. La giornata ha visto una partecipazione consistente di cittadini e visitatori, che hanno assistito a momenti di spettacolo e svago all’aperto. La manifestazione si è conclusa con un riscontro positivo e un’affluenza superiore alle aspettative.

Montemurlo (Prato), 18 maggio 2026 – Un bel successo che ha saputo superare anche le incognite del maltempo. È questo il bilancio della “ Festa di Primavera - Una giornata con la Protezione Civile”, l'iniziativa, promossa dalla Proloco e Comune di Montemurlo, che ha richiamato tanti cittadini, famiglie e bambini, per una giornata di gioco e divertimento all’aria aperta. A testimoniare l'eccezionale partecipazione è un dato su tutti: sono stati oltre 500 gli aquiloni consegnati dalla Proloco ai più piccoli, che hanno riempito di colori e allegria il cielo sopra il centro cittadino. L’edizione di quest’anno ha dovuto affrontare una sfida logistica dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemurlo, successo di pubblico e oltre 500 aquiloni per la Festa di primavera

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