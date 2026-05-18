Monreale operazione Territorio Pulito | Polizia Locale rimuove 10 veicoli abbandonati controlli in corso

A Monreale proseguono le operazioni di bonifica della Polizia Locale, che ha rimosso dieci veicoli lasciati abbandonati nel territorio comunale. Le autorità stanno portando avanti controlli mirati per individuare altri mezzi fuori uso e garantire il rispetto delle norme sul decoro urbano. L’intervento fa parte di un’azione più ampia denominata “Territorio Pulito”, finalizzata a migliorare la qualità dell’ambiente e a prevenire fenomeni di degrado. Le attività proseguono con verifiche e interventi nelle aree interessate.

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Monreale – Continua senza sosta l’attività di bonifica e tutela del decoro urbano nel territorio di Monreale. Gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno portato a termine nelle ultime ore una vasta operazione di monitoraggio e intervento, finalizzata alla rimozione di numerosi veicoli in evidente stato di abbandono su suolo pubblico. “Questo intervento rientra in un piano d’azione più ampio voluto dall’Amministrazione per restituire decoro e sicurezza ai nostri quartieri”, fanno sapere dal Comando di Polizia Locale. “I veicoli abbandonati spesso diventano ricettacolo di rifiuti o intralciano la normale viabilità. Ringraziamo anche i cittadini per le loro preziose segnalazioni. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, operazione “Territorio Pulito”: Polizia Locale rimuove 10 veicoli abbandonati, controlli in corso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elettrodomestici abbandonati nelle campagne, nuovi controlli di polizia locale e carabinieriDopo le ultime segnalazioni intensificate le verifiche sul territorio di Campi Salentina. Polizia locale di Sondrio, accordo con Albosaggia e Caiolo: più controlli sul territorioSondrio rafforza il controllo del territorio e tende la mano ai Comuni vicini: il Consiglio comunale ha approvato ieri, 30 aprile 2026, la...