Nel centro di Ferrara, tra turisti e coppie di fidanzati, si respira un’atmosfera vivace mentre il sole illumina le vie affollate. La legge sulle targhe dei monopattini, recentemente introdotta, richiede che ogni mezzo sia dotato di una targa visibile. Nonostante questa normativa, alcuni operatori del settore ritengono che il sistema abbia un'efficacia limitata e che siano necessari controlli più stringenti per gestire il caos di veicoli in circolazione. La questione resta al centro di un confronto tra amministrazione e operatori, senza ancora una soluzione definitiva.

Il centro di Ferrara è un brulicare di turisti e coppie di fidanzati, sono passate da poco le 15 di una domenica di sole. Via Darsena è più trafficata del solito. Ci sono due ragazzini che insieme non faranno 35 anni, ma i 120 chili li passano in scioltezza, che con lo stesso senso di ribellione di quando si andava in due senza casco in motorino, solo con molto equilibrio in meno, riempiono la strada. Andare in due in monopattino, per non dire in tre, sta diventando uno sport. Per qualcuno è una bravata, per altri un modo di abbattere il costo dello sharing. E pensare che sarebbero omologati massimo per 100 chili, dato che la batteria rischia di esplodere essendo proprio sotto la pedana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monopattini, la targa è legge: "Quell’obbligo che serve poco. Solo i controlli fermano il caos"

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