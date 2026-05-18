Monia & the Saints Band portano il rhythm & blues 2.0 a Megrar
Sabato 23 maggio alle 21.30, lo Stone Rose di Negrar ospiterà il concerto dei Monia & The Saints Band, formazione che propone una versione moderna del rhythm & blues. La band si esibirà sul palco di fronte al pubblico di Verona, portando in scena il loro stile rivisitato e coinvolgente. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un repertorio che combina il genere classico con sonorità contemporanee. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di musica live e di blues.
Sabato 23 maggio, alle ore 21.30, il palco dello Stone Rose di Negrar (Verona) ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica live: il concerto dei Monia & The Saints Band, un progetto che reinterpreta il rhythm & blues in chiave moderna, dando vita al coinvolgente “Rhythm & Blues 2. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Funchal Madeira 2026 | Portugal's Atlantic Paradise | 4K Walking Tour 60 FPS with Captions
Sullo stesso argomento
Monia & the Saints Band: il battito soul del rhythm & blues a NegrarC’è un’energia speciale che nasce quando passione, talento e musica si incontrano.
Monia & the Saints Band - The best of the greatest hitsPreparatevi a vivere una serata speciale all’insegna della musica dal vivo, delle emozioni e dell’energia travolgente! Monia & The Saints Band torna...
Monia & the Saints Band: una notte di grandi successi al trend-upVenerdì 15 maggio, alle ore 21.15, il Trend-Up presso il Circolo Sportivo San Floriano di San Pietro in Cariano (VR) si accenderà con l’energia e il talento di Monia & The Saints Band. Lo spettacolo, ... veronasera.it