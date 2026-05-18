Monia & the Saints Band portano il rhythm & blues 2.0 a Megrar

Sabato 23 maggio alle 21.30, lo Stone Rose di Negrar ospiterà il concerto dei Monia & The Saints Band, formazione che propone una versione moderna del rhythm & blues. La band si esibirà sul palco di fronte al pubblico di Verona, portando in scena il loro stile rivisitato e coinvolgente. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un repertorio che combina il genere classico con sonorità contemporanee. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di musica live e di blues.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui