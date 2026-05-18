Monia & the Saints Band portano il rhythm & blues 2.0 a Megrar

Da veronasera.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 21.30, lo Stone Rose di Negrar ospiterà il concerto dei Monia & The Saints Band, formazione che propone una versione moderna del rhythm & blues. La band si esibirà sul palco di fronte al pubblico di Verona, portando in scena il loro stile rivisitato e coinvolgente. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un repertorio che combina il genere classico con sonorità contemporanee. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di musica live e di blues.

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Sabato 23 maggio, alle ore 21.30, il palco dello Stone Rose di Negrar (Verona) ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica live: il concerto dei Monia & The Saints Band, un progetto che reinterpreta il rhythm & blues in chiave moderna, dando vita al coinvolgente “Rhythm & Blues 2. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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