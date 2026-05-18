Mondiali 2026 nazionale iraniana in Turchia per un ritiro | l' arrivo della squadra

La nazionale di calcio maschile dell’Iran è arrivata lunedì 18 maggio in Turchia, dove rimarrà per un ritiro in preparazione ai Mondiali 2026. La squadra è atterrata nel paese e ha iniziato le sessioni di allenamento in vista della competizione che si terrà negli Stati Uniti. Questo soggiorno in Turchia fa parte delle attività preparatorie prima di affrontare il torneo internazionale. La selezione continuerà con allenamenti e incontri di allenamento sul territorio turco.

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La nazionale di calcio maschile iraniana è arrivata lunedì 18 maggio in Turchia per un ritiro in vista dei preparativi per i Mondiali 2026, ospitati dagli Stati Uniti. Il ritiro durerà circa due settimana, durante le quali la delegazione – tra cui alcuni giocatori che hanno prestato servizio militare nel Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche – completerà le procedure per il visto per gli Stati Uniti. Venerdì 29 maggio, inoltre, l’Iran giocherà un’amichevole contro il Gambia. La squadra iraniana è stata sorteggiata nel Gruppo G con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto ed esordirà ai Mondiali contro la Nuova Zelanda il 16 giugno a Inglewood, vicino a Los Angeles. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, nazionale iraniana in Turchia per un ritiro: l'arrivo della squadra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerra Iran, missile Teheran verso la Turchia: abbattuto dalla Nato Sullo stesso argomento Mondiali 2026, nazionale iraniana: "Pronti a partecipare"La nazionale di calcio dell'Iran è "pronta a partecipare ai Mondiali 2026", che si terranno negli Stati Uniti. Turchia-Romania (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Montella vola in finale?Siamo arrivati a un momento molto atteso: l’assegnazione degli ultimi posti per le squadre europee per il mondiale. Grande cerimonia a Teheran per la partenza della nazionale iraniana verso i Mondiali di Calcio 2026 #Iran x.com Iran in Turchia per amichevoli, intanto resta in sospeso il rilascio dei visti USA per Mondiali 2026La Nazionale iraniana è partita per Antalya per un'amichevole e per completare le pratiche visti prima dei Mondiali 2026 negli USA (11 giugno-19 luglio). Finora è confermata solo la partita contro il ... rainews.it Mondiali 2026, nazionale iraniana in Turchia per un ritiro: l'arrivo della squadra(LaPresse) - La nazionale di calcio maschile iraniana è arrivata lunedì 18 maggio in Turchia per un ritiro in vista dei preparativi per i ... stream24.ilsole24ore.com Sondaggio SWG: solo il 25% degli italiani vorrebbe giocare ai Mondiali invece che contro l'Iran. Il 58% è contrario, di cui il 47% dice che sarebbe una vergogna per la nazionale e il paese reddit