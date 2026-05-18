Mondiale 2026 Michele Dalai spiega il palinsesto di Dazn | In arrivo 4 novità

Michele Dalai, senior vice president di Dazn, ha annunciato alcuni dettagli sui programmi previsti per il Mondiale 2026. La piattaforma di streaming presenterà quattro nuovi format rivolti a coinvolgere maggiormente gli utenti durante le partite. Dalai ha spiegato che queste novità sono state ideate per offrire un’esperienza più immersiva e coinvolgente, con l’obiettivo di portare gli spettatori più vicino agli eventi sportivi. La presentazione del palinsesto è arrivata in occasione delle prime anticipazioni sul torneo.

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Michele Dalai, Senior vice president content di Dazn, illustra tutti i nuovi programmi pensati dalla piattaforma di streaming per il Mondiale 2026: un palinsesto ricco di 4 nuovi format pensati per portare l’ascoltatore dentro le partite. Si parte con “Wake Cup”, il morning show dalle 8:00 alle 8:30; il pomeriggio sarà dedicato a “Copa Mundial”, un racconto tra la gente di Milano direttamente dall’Adidas Brand Center di Corso Vittorio Emanuele; la sera invece spazio agli aneddoti dagli USA con “Time Square - l’ora del Mondiale”. Immancabile il resoconto dal campo con “Bordocam”, che chiude il palinsesto Dazn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale 2026, Michele Dalai spiega il palinsesto di Dazn: “In arrivo 4 novità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 6 - 12 Marzo 2026Il fine settimana entra nel vivo proprio stasera, venerdì 6 marzo, con un doppio appuntamento imperdibile alle 21:00: mentre in Inghilterra i... Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 27 Febbraio - 5 Marzo 2026Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Dazn, il grande programma per il Mondiale: Lo racconteremo in modo diversoIl ceo Azzi e il responsabile editoriale Dalai illustrano gli sforzi per coprire l'evento iridato che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oltre ai soliti Diletta Leotta e Pierluigi Pardo, c ... gazzetta.it I Mondiali 2026 su DAZN: 104 partite live, show esclusivi e funzioni con l’intelligenza artificialeDAZN trasmetterà l’intero Mondiale 2026 con contenuti live tutto il giorno, nuove funzioni interattive e strumenti Ai direttamente in app dedicati ai ... fanpage.it