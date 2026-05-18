Mondiale 2026 Michele Dalai spiega il palinsesto di Dazn | In arrivo 4 novità
Michele Dalai, senior vice president di Dazn, ha annunciato alcuni dettagli sui programmi previsti per il Mondiale 2026. La piattaforma di streaming presenterà quattro nuovi format rivolti a coinvolgere maggiormente gli utenti durante le partite. Dalai ha spiegato che queste novità sono state ideate per offrire un’esperienza più immersiva e coinvolgente, con l’obiettivo di portare gli spettatori più vicino agli eventi sportivi. La presentazione del palinsesto è arrivata in occasione delle prime anticipazioni sul torneo.
Michele Dalai, Senior vice president content di Dazn, illustra tutti i nuovi programmi pensati dalla piattaforma di streaming per il Mondiale 2026: un palinsesto ricco di 4 nuovi format pensati per portare l’ascoltatore dentro le partite. Si parte con “Wake Cup”, il morning show dalle 8:00 alle 8:30; il pomeriggio sarà dedicato a “Copa Mundial”, un racconto tra la gente di Milano direttamente dall’Adidas Brand Center di Corso Vittorio Emanuele; la sera invece spazio agli aneddoti dagli USA con “Time Square - l’ora del Mondiale”. Immancabile il resoconto dal campo con “Bordocam”, che chiude il palinsesto Dazn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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