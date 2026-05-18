Momento decisivo Mamma e figlia avvelenate con la ricina nuova svolta

L'inchiesta sul caso di Pietracatella si muove verso una svolta, con le autorità che continuano a indagare sul sospetto avvelenamento di una madre e della figlia, entrambe trovate malate dopo aver ingerito sostanze sconosciute. Le forze dell'ordine stanno analizzando i reperti e ascoltando testimoni per chiarire le circostanze del fatto. La vicenda, che ha suscitato grande interesse, si svolge in un contesto in cui si cercano responsabilità e motivazioni precise.

L’inchiesta sul giallo di Pietracatella torna ad accelerare, mentre gli investigatori cercano di sciogliere uno dei casi più inquietanti emersi negli ultimi mesi in Molise: la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute nel dicembre scorso dopo essere state avvelenate con la ricina. Questa mattina, negli uffici della Questura di Campobasso, sono ripresi gli interrogatori coordinati dalla Squadra Mobile, in una fase che appare sempre più decisiva per tentare di ricostruire responsabilità, dinamiche e possibili moventi dietro una tragedia che continua a essere avvolta da ombre profonde. Gli investigatori hanno ascoltato nuovamente alcuni familiari delle due vittime, concentrandosi su dettagli personali, relazioni interne e possibili elementi rimasti finora marginali ma potenzialmente cruciali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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