Modena tre giorni di camminate e visite guidate dedicate ai caregiver familiari

A Modena, nei prossimi tre giorni, si svolgeranno attività dedicate ai caregiver familiari, tra cui passeggiate nel centro storico, visite guidate e camminate di comunità. L'iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ausl di Modena, nell’ambito del progetto “InformaCaregiver”. Le attività prevedono incontri e momenti di confronto rivolti a chi si occupa di assistere persone non autosufficienti o malate, con l’obiettivo di offrire spazi di dialogo e condivisione.

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Passeggiate in centro storico, visite guidate, camminate di comunità: il Comune di Modena, in collaborazione con Ausl Modena, promuove nuovi momenti di confronto e dialogo dedicati ai caregiver familiari, nell’ambito del percorso "InformaCaregiver". L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 COSE DA SAPERE prima di visitare MONACO DI BAVIERA Sullo stesso argomento Musei civici aperti e visite guidate nei giorni di festaIn occasione delle imminenti festività pasquali i Musei civici recanatesi rimarranno aperti e con diverse attività in programma: per le giornate del... Ortona, approvata la graduatoria provvisoria per il sostegno ai caregiver familiariIl Comune di Ortona ha approvato la graduatoria provvisoria per l’accesso ai benefici del Fondo nazionale dedicato ai caregiver familiari di persone... Ho smarrito la mia gattina Mia a Modena,in zona Strada Albareto. Vi prego aiutatemi a trovarla,l’ho smarrita tre giorni fa, è scappata dal balcone e non l’ho più vista.Ha un grande cuore sulla pancia,di colore bianco,è una femminuccia,la amo più della mia vita, x.com Custom Italia Modena Classic reddit Terrore a Modena, tre donne lottano per la vita. Ecco come stanno i feritiTre donne lottano ancora per la vita mentre un uomo è ora fuori pericolo. Sono i feriti che versano in condizioni più gravi tra le otto ... iltempo.it Tragedia di Modena, restano gravi tre feriti: altrettanti sono stati dimessiRestano gravi le condizioni di tre degli otto feriti nella tragedia di ieri a Modena dove un 31enne alla guida di un’auto si è lanciato a folle velocità ... gazzettadelsud.it