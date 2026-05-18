Modena tre giorni di camminate e visite guidate dedicate ai caregiver familiari
A Modena, nei prossimi tre giorni, si svolgeranno attività dedicate ai caregiver familiari, tra cui passeggiate nel centro storico, visite guidate e camminate di comunità. L'iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ausl di Modena, nell’ambito del progetto “InformaCaregiver”. Le attività prevedono incontri e momenti di confronto rivolti a chi si occupa di assistere persone non autosufficienti o malate, con l’obiettivo di offrire spazi di dialogo e condivisione.
Passeggiate in centro storico, visite guidate, camminate di comunità: il Comune di Modena, in collaborazione con Ausl Modena, promuove nuovi momenti di confronto e dialogo dedicati ai caregiver familiari, nell’ambito del percorso "InformaCaregiver". L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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