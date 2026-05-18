Modena Tajani oggi in visita | andrà dai feriti – La diretta

Oggi, a Modena e Bologna, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà in visita. L’obiettivo è esprimere la propria vicinanza alle persone coinvolte nell’incidente in cui un veicolo ha investito passanti. Tajani incontrerà i feriti gravi e visiterà le persone rimaste ferite. La visita si svolge in un momento di attenzione particolare per le autorità locali, che stanno gestendo gli sviluppi della vicenda.

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani “sarà stasera a Modena e Bologna per portare la sua vicinanza alla popolazione e alle persone che hanno fermato il soggetto che ha lanciato la sua auto contro i passanti, e per visitare i feriti gravi”. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che “Tajani ha proposto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che possa essere offerto un riconoscimento ufficiale al signor Luca Signorelli per il gesto coraggioso che ha compiuto”. Il ministro Tajani alle 17.30 incontrerà in Prefettura il Prefetto Fabrizia Triolo, il presidente della Provincia Fabio Braglia e il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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