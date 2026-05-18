Martedì 19 maggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Salim El Koudri, un uomo di 31 anni coinvolto in un episodio avvenuto nel centro di Modena. Dopo aver investito passanti con la propria auto a grande velocità, El Koudri è sceso dal veicolo e ha tentato di colpire altre persone con un coltello. Le autorità hanno annunciato che sarà richiesta una perizia per chiarire le condizioni dell'indagato e approfondire i motivi dell'episodio.

È previsto per martedì 19 maggio l'interrogatorio di garanzia di Salim El Koudri, il 31enne che si è scagliato a gran velocità con l'auto contro dei passanti in centro a Modena per poi scendere e provare ad accoltellarne degli altri. La Procura continua intanto a lavorare per delineare il profilo dell'indagato e chiarire il contesto che avrebbe preceduto il gesto. Fra i documenti, è emerso oggi una mail risalente al 2021 e indirizzata all'Università di Modena e Reggio Emilia, dove El Koudri si era laureato in Economia aziendale, in cui scriveva: "Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, scatta l'interrogatorio di El Koudri. Verrà chiesta la perizia

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