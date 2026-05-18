Il Modena ha stabilito un record di punti in campionato e il suo stadio, il Braglia, si è confermato un campo imbattibile. La squadra ha ottenuto risultati positivi in casa, mentre in trasferta ha incontrato difficoltà nel mantenere costanza di rendimento. Sono stati individuati alcuni giocatori chiave che hanno contribuito alla continuità tattica della formazione, anche se le ragioni delle differenze tra le prestazioni interne ed esterne non sono state ancora del tutto chiarite.

? Domande chiave Perché il Modena fatica a mantenere lo stesso ritmo in trasferta?. Chi sono i pilastri che hanno garantito la continuità tattica?. Come ha influenzato la gestione dei rigori il rendimento di Gliozzi?. Quali cambiamenti serviranno per trasformare il Braglia in una vera fortezza?.? In Breve Santoro e Tonoli hanno superato i 3000 minuti con percentuali di presenza sopra il 94%.. Gliozzi ha segnato 7 rigori su 9 tentati durante l'intera stagione.. Chichizola ha parato 2 rigori subiti dalla difesa modenese.. Mendes ha giocato solo il 38,85% del tempo totale nonostante 33 convocazioni.. Il Modena ha chiuso la sua cinquantatreesima stagione in Serie B raggiungendo quota 55 punti, il miglior piazzamento ottenuto dalla squadra giallorossa dal suo rientro nella categoria nel 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, record di punti e il Braglia diventa una fortezza imbattibile

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