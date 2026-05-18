Modena reagisce Cinquemila in piazza | La comunità è unita

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, circa cinquemila persone si sono radunate in piazza Grande in segno di solidarietà dopo l’attacco avvenuto sulla via Emilia. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con la partecipazione di cittadini di diverse età che hanno manifestato l’unione e la vicinanza ai feriti e alle famiglie coinvolte. La piazza ha accolto i presenti in un clima di raccoglimento, con alcuni interventi e momenti di silenzio per ricordare l’evento di sabato scorso.

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Una piazza Grande ancora più grande del solito: Modena si stringe in silenzio attorno ai feriti del sabato di terrore sulla via Emilia. Erano cinquemila i cittadini che ieri sera hanno affollato il centro per rispondere all’appello di " Modena Unita ", il presidio promosso dal Comune guidato dal sindaco Massimo Mezzetti, sostenuto dal Pd e dal centrosinistra, all’indomani dell’attacco che ha sconvolto la città. Una piazza gremita e commossa: famiglie, giovani, anziani e tante persone giunte da fuori provincia per testimoniare vicinanza ai feriti e alla comunità colpita nel cuore, in un luogo che, il sabato pomeriggio, è tra i più affollati della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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