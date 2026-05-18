A Modena, circa cinquemila persone si sono radunate in piazza Grande in segno di solidarietà dopo l’attacco avvenuto sulla via Emilia. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con la partecipazione di cittadini di diverse età che hanno manifestato l’unione e la vicinanza ai feriti e alle famiglie coinvolte. La piazza ha accolto i presenti in un clima di raccoglimento, con alcuni interventi e momenti di silenzio per ricordare l’evento di sabato scorso.

Una piazza Grande ancora più grande del solito: Modena si stringe in silenzio attorno ai feriti del sabato di terrore sulla via Emilia. Erano cinquemila i cittadini che ieri sera hanno affollato il centro per rispondere all’appello di " Modena Unita ", il presidio promosso dal Comune guidato dal sindaco Massimo Mezzetti, sostenuto dal Pd e dal centrosinistra, all’indomani dell’attacco che ha sconvolto la città. Una piazza gremita e commossa: famiglie, giovani, anziani e tante persone giunte da fuori provincia per testimoniare vicinanza ai feriti e alla comunità colpita nel cuore, in un luogo che, il sabato pomeriggio, è tra i più affollati della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena reagisce. Cinquemila in piazza: "La comunità è unita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’Unione delle Comunità Islamiche: "Preghiamo per le vittime, Modena resti unita"La ferita inferta al cuore di Modena ha scosso profondamente l'intero tessuto sociale cittadino.

Leggi anche: Modena, in cinquemila abbracciano le vittime: “Uniti nella paura”

Modena reagisce. Cinquemila in piazza: La comunità è unitaSul palco il sindaco Mezzetti, le istituzioni e i rappresentanti religiosi. Il grazie della città ai soccorritori: il vostro intervento è stato sorprendente. msn.com

Iscriviti gratis alla newsletter di Repubblica BolognaIl presidente della Repubblica e la premier in visita negli ospedali di Baggiovara e a Bologna: quattro in prognosi riservata, una donna in epricolo di vita. bologna.repubblica.it