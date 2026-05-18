Un episodio recente ha scosso una città italiana, attirando l’attenzione su un fatto che non può essere ridotto a etichette semplicistiche come follia o terrorismo. Le autorità hanno commentato la vicenda sottolineando che non si tratta di un atto compiuto da un singolo individuo isolato. La situazione ha portato alla luce una realtà più complessa, senza ancora offrire tutte le risposte su quanto accaduto. La dinamica dell’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e ha suscitato un’ampia attenzione pubblica.

Ci sono episodi che irrompono nella vita di una città come uno strappo, e che non si lasciano ridurre a una sola parola: “follia”, “terrorismo”, “caso”. L’attacco in via Emilia a Modena ha questo peso: non solo per il numero dei feriti, ma per le domande che trascina con sé su sicurezza, fragilità e integrazione. A due giorni dai fatti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interviene in un’intervista al Giornale, rilasciata dopo il vertice in prefettura a Modena, e porta alla luce un dettaglio finora rimasto sullo sfondo: una mail inviata dall’autore dell’attacco alla sua università. Il dettaglio inedito sulla mail e il quadro delle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Modena, Piantedosi: “Non è un folle isolato”

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