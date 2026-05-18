Modena | Non è stato terrorismo ma il terrore è tanto

Nelle ultime ore, si è parlato di un episodio avvenuto a Modena che ha suscitato grande paura tra i cittadini. Il ministro dell’interno ha dichiarato che l’evento non si configura come un atto terroristico. L’incidente ha portato a interventi delle forze dell’ordine, che hanno avviato verifiche per chiarire le cause. La zona interessata è stata isolata per consentire le indagini, mentre le autorità hanno invitato la popolazione alla calma.

A proposito dell’attentato di Modena, il ministro dell’interno Piantedosi assicura: Non è terrorismo. Se lo dice lui, sarà così. La gente che ha assistito all’attentato è rimasta terrorizzata ugualmente. E tra gli italiani aumenta la consapevolezza che, sia terrorismo oppure no, il terrore è diffuso in tutte le menti dei cittadini. (Ard) Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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